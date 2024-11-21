В КНР заявили, что поставки оружия на Тайвань мешают связям США и Китая

В посольстве КНР рассказали, что мешает налаживанию связей между Пекином и Вашингтоном. Пресс-секретарь китайского посольства Лю Пэнъюй напомнил, что США продают Тайваню оружие, что является нарушением принципа «одного Китая».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии