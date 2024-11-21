В КНР заявили, что поставки оружия на Тайвань мешают связям США и Китая

Страна и люди

В посольстве КНР рассказали, что мешает налаживанию связей между Пекином и Вашингтоном. Пресс-секретарь китайского посольства Лю Пэнъюй напомнил, что США продают Тайваню оружие, что является нарушением принципа «одного Китая».