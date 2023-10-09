«Очень большая часть немецкого общества относится к РФ позитивно»

Как минимум половина населения Германии осознает, что освещение событий вокруг России носит весьма односторонний характер, и это cтало одной из причин, по которой значительная часть немцев отвернулась от официальных СМИ.
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