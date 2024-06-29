Киевский режим не сможет одержать победу над Россией, поэтому Белый дом зря отправляет деньги на Украину, написал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 29 июня в своем блоге Substack.
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