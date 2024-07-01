Хабаровчанка рассказала полиции, что нашла на улице 50 кг черной икры и решила угостить ею родню

Полицейские в Хабаровске задержали 57-летнюю женщину, перевозившую 111 контейнеров с черной икрой. Как сообщает в своем тг-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанная объяснила, что более 50 кг икры она нашла на окраине села Булава в Ульчском районе Хабаровского края.