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Макс Ферстаппен – четырехкратный чемпион мира! Он уже почти как Хэмилтон и Шумахер?

Макс Ферстаппен – четырехкратный чемпион мира! Он уже почти как Хэмилтон и Шумахер?

Макс Ферстаппен в четвертый раз (подряд!) стал чемпионом мира в «Формуле-1». Достижение впечатляющее, хотя и не уникальное – за 75-летнюю историю гоночной серии до нидерландца такое же количество (или больше) титулов оформили пять пилотов: Хуан-Мануэль Фанхио (5: 1951, 1954-1957 годы), Ален Прост (4: 1985-1986, 1989, 1993), Михаэль Шумахер (7: 1994-1995, 2000-2004), Себастьян Феттель (4 – 2010-2013) и Льюис Хэмилтон (2008, 2014-2015, 2017-2020).

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