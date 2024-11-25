Макс Ферстаппен – четырехкратный чемпион мира! Он уже почти как Хэмилтон и Шумахер?

Макс Ферстаппен в четвертый раз (подряд!) стал чемпионом мира в «Формуле-1». Достижение впечатляющее, хотя и не уникальное – за 75-летнюю историю гоночной серии до нидерландца такое же количество (или больше) титулов оформили пять пилотов: Хуан-Мануэль Фанхио (5: 1951, 1954-1957 годы), Ален Прост (4: 1985-1986, 1989, 1993), Михаэль Шумахер (7: 1994-1995, 2000-2004), Себастьян Феттель (4 – 2010-2013) и Льюис Хэмилтон (2008, 2014-2015, 2017-2020).