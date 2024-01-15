Генерал Бридлав: Бездействие Запада приведет к поражению Украины

Конфликт вокруг Украины может развиваться по трем сценариям, два из которых предполагают победу РФ. Об этом во время общения с изданием Newsweek заявил бывший верховный главком Объединенными силами Североатлантического альянса в Европе Филипп Бридлав.
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