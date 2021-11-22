Медведев и Зверев после финала итогового встретились с Дибалой. Он подарил им футболки

Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что после финала итогового турнира ATP встретится с футболистом «Ювентуса» Пауло Дибалой, который подарил ему футболку.

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