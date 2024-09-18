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Al Mayadeen: взрывчатку в пейджерах «Хезболлы» невозможно было обнаружить заранее

Взрывчатое вещество в пейджерах, которые массово сдетонировали 17 сентября на территории Ливана, было невозможно обнаружить заранее, в том числе при помощи сканеров, которые установлены в международных аэропортах.

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