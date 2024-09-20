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В Орле объявлен сбор кормов для животных в приютах

В Орле объявлен сбор кормов для животных в приютах

У орловцев есть возможность помочь бездомным животным.  Сторонники «Единой России» в рамках акции «Лучший друг» организуют сбор кормов, медикаментов, амуниции, различных аксессуаров для передачи приютам для бездомных животных.

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