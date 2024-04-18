Изуродованные туши на пляже: в Анапе начали проверку по факту массовой гибели дельфинов

Изуродованные туши на пляже: в Анапе начали проверку по факту массовой гибели дельфиновПосле сообщений о гибели около 40 дельфинов на побережье в станице Благовещенской мэрия Анапы и Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура начали проверку.
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