СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 239 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Руслан Техажев
    Ждем резкого поворота в деле Иванова в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, то есть отсутствием фактов в дел...Смерть подозрител...
  • лина любимцева
    С российским "правосудием" ЧТО УГОДНО МОЖЕТ БЫТЬ!!Смерть подозрител...
  • лина любимцева
    Видать, с коррупцией и воровством в Министерстве Обороны МНОГИЕ БЫЛИ ПОВЯЗАНЫ... А что, к бывшему Министру Обороны Шо...Смерть подозрител...

Этнические товарищи в Питере остаются полностью безнаказанными. Почему полиция бездействует?

Этнические товарищи в Питере остаются полностью безнаказанными. Почему полиция бездействует?

«Русский народ, простите, пожалуйста…»: Приезжие подонки, избивающие и оскорбляющие россиян, обязательно будут наказаны! Кое-кто уже получил А какие они бесстрашные, ловкие и разговорчивые, эти заезжие, вольные, трудовые специалисты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МП
Михаил Пантюхин
Даже если он похож на человека, это не доказывает отсутствие звериного интеллекта, ведь у зверей тем более таких бешеных &quot;закон&quot; один - стая, орда, агрессия, аккупация и далее по звериному списку!!! Жаль, что такие как Беглов, дали и дают сейчас этим зверям мазать говном, мочей , метя территорию ВЕЛИКОГО ГОРОДА ПЕТРА своими болезнетворными фекалиями и творить беспредел в России!!! Я так понимаю, что Беглову выгоден этот бардак называемый &quot;контролируемым&quot; хаосом , привезенным из пиндостана, но одного этот мэр не осознает, он его уже этот беспредел не контролирует, так как не в состоянии навести порядок в вверенном ему городе!!! Или он теневой враг!!!
Ответить
4 час.
Ирина Трифонова
Все больше  женщин в восточных одеяниях с детьми болтаются по Питеру
Ответить
3 час.
Одиссей
аХа! 1.ВСЕМ гражданам. В том числе и тем, кто гражданство получил только вчера - без учета его бэкграунда. Считаете это нормальным? А по мне - такое разрешение можно давать только лет через 10 безупречнего поведения. 2. А зачем им оружие? Я вот как-то обхожусь. Даже травмат мне не нужен. Надеюсь, ПОКА не нужен. А ЭТИ - сразу за стволом. 3. &quot;Ходить с оружием нельзя&quot;? Так это для законопослушных граждан, как мы с Вами. А если человеку плевать на наши законы - то он и будет ходить с оружием. И применять по своему усмотрению. Свадьбу в Москве ,возле Кремля, помните?  4. А ведь есть еще и ХОЛОДНОЕ оружие. И, судя по сообщениям, они легко пускают его в ход. А зачем ОНИ носят ножи? Колбаску порезать? Национальная традиция? Ничего не скажу: у меня в бардачке машины нож таки валяется. Но ЭТИ-то ножи на кармане носят!!!
Ответить
33 мин.

Картина дня

наверх