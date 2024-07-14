Этнические товарищи в Питере остаются полностью безнаказанными. Почему полиция бездействует?

Даже если он похож на человека, это не доказывает отсутствие звериного интеллекта, ведь у зверей тем более таких бешеных "закон" один - стая, орда, агрессия, аккупация и далее по звериному списку!!! Жаль, что такие как Беглов, дали и дают сейчас этим зверям мазать говном, мочей , метя территорию ВЕЛИКОГО ГОРОДА ПЕТРА своими болезнетворными фекалиями и творить беспредел в России!!! Я так понимаю, что Беглову выгоден этот бардак называемый "контролируемым" хаосом , привезенным из пиндостана, но одного этот мэр не осознает, он его уже этот беспредел не контролирует, так как не в состоянии навести порядок в вверенном ему городе!!! Или он теневой враг!!!

Одиссей

аХа! 1.ВСЕМ гражданам. В том числе и тем, кто гражданство получил только вчера - без учета его бэкграунда. Считаете это нормальным? А по мне - такое разрешение можно давать только лет через 10 безупречнего поведения. 2. А зачем им оружие? Я вот как-то обхожусь. Даже травмат мне не нужен. Надеюсь, ПОКА не нужен. А ЭТИ - сразу за стволом. 3. "Ходить с оружием нельзя"? Так это для законопослушных граждан, как мы с Вами. А если человеку плевать на наши законы - то он и будет ходить с оружием. И применять по своему усмотрению. Свадьбу в Москве ,возле Кремля, помните? 4. А ведь есть еще и ХОЛОДНОЕ оружие. И, судя по сообщениям, они легко пускают его в ход. А зачем ОНИ носят ножи? Колбаску порезать? Национальная традиция? Ничего не скажу: у меня в бардачке машины нож таки валяется. Но ЭТИ-то ножи на кармане носят!!!