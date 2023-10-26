В России предложили ограничить возраст получения маткапитала

В России предложили ограничить выдачу материнского капитала за первого ребенка возрастом матери до 25–30 лет, сообщают «Известия» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяну Буцкую.