Большое интервью Лаврова Карлсону: об отношениях с США, риске ядерной войны и спецоперации на Украине

Сергей Лавров дал 80-минутное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Глава МИД России оценил отношения между Москвой и Вашингтоном, прокомментировал испытание ракеты «Орешник», а также объяснил, почему Россия начала спецоперацию на Украине.