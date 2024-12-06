Большое интервью Лаврова Карлсону: об отношениях с США, риске ядерной войны и спецоперации на Украине

Сергей Лавров дал 80-минутное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Глава МИД России оценил отношения между Москвой и Вашингтоном, прокомментировал испытание ракеты «Орешник», а также объяснил, почему Россия начала спецоперацию на Украине.
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