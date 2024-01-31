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Не только о футболе

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    У кого, чего болит, тот так и трактует.Бронза России в к...
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    Первое интервью "скромного парня работяги, который живёт футболом" после перехода в Спартак. Для себя выделяет игру...Бронза России в к...
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Бронза России в команднике ОИ-2022 и остальные последствия дела Валиевой, Ротенберг и Губерниев – доверенные лица Путина, подробности кутежа Рэшфорда и другие новости

Бронза России в команднике ОИ-2022 и остальные последствия дела Валиевой, Ротенберг и Губерниев – доверенные лица Путина, подробности кутежа Рэшфорда и другие новости

1. После дисквалификации Камилы Валиевой за допинг Международный союз конькобежцев присудил сборной России третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022 (золото у сборной США, Канада недовольна итогами), Анна Щербакова стала чемпионкой Европы 2022 года, а результат Валиевой в личном турнире на Олимпиаде-2022 был аннулирован.

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Комментарии
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Максим Комаров
Прикольно: не так и давно Твенте был для любителей борща - «сраным Твенте», и никак иначе. Несмотря на то, что этот самый сраный Твенте Зениту с Авелшем трешку отгрузил. А теперь Твенте - Марка, знак качества
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Лена Мисько
Первое интервью &quot;скромного парня работяги, который живёт футболом&quot; после перехода в Спартак. Для себя выделяет игру трёх футболистов: Лаутаро Мартинеса, Серхио Агуэро и Луиса Суареса. Набор хороший и интересный. Посмотрим, сможет ли добиться успехов в Спартаке и влюбить в себя болельщиков своей игрой, и главное голами! https://youtu.be/Pl5y6hCQOkI?si=7EOKl1N5icPCLjLk
Первое интервью Угальде | Татуировки, Промес, голы и переход в «Спартак»
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У кого, чего болит, тот так и трактует.
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