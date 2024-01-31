Бронза России в команднике ОИ-2022 и остальные последствия дела Валиевой, Ротенберг и Губерниев – доверенные лица Путина, подробности кутежа Рэшфорда и другие новости

Максим Комаров Прикольно: не так и давно Твенте был для любителей борща - «сраным Твенте», и никак иначе. Несмотря на то, что этот самый сраный Твенте Зениту с Авелшем трешку отгрузил. А теперь Твенте - Марка, знак качества

Лена Мисько Первое интервью "скромного парня работяги, который живёт футболом" после перехода в Спартак. Для себя выделяет игру трёх футболистов: Лаутаро Мартинеса, Серхио Агуэро и Луиса Суареса. Набор хороший и интересный. Посмотрим, сможет ли добиться успехов в Спартаке и влюбить в себя болельщиков своей игрой, и главное голами! https://youtu.be/Pl5y6hCQOkI?si=7EOKl1N5icPCLjLk Первое интервью Угальде | Татуировки, Промес, голы и переход в «Спартак» YouTube