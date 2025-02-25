В Киеве обсудили ввод европейских войск на Украину

В Киеве участники русофобского форума, посвящённого третьей годовщине войны с Россией, в вопросе иностранного контингента на Украине оказались не такими смелыми, как выступавший ранее по видеосвязи британский премьер.
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