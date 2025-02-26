Caviar представила iPhone 16 Pro Trump x Bitcoin за 629 тысяч рублей

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов российская компания Caviar представила лимитированную модель iPhone 16 Pro, вдохновленную Дональдом Трампом и его влиянием на биткоин под названием Trump x Bitcoin.
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