Удар "Ланцета", как заявляется, по ЗРК IRIS-T SLM в окрестностях порта Южный Одесской области. Из-за качества записи и отсутствия объективного контроля достоверно определить цель невозможно, но интересно другое - на кадрах показано, что пуск "Ланцета" осуществлялся на расстояние 196 км прямо из акватории Черного моря.