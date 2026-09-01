Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 439 подписчиков
Удар "Ланцета", как заявляется, по ЗРК IRIS-T SLM в окрестностях порта Южный

Удар "Ланцета", как заявляется, по ЗРК IRIS-T SLM в окрестностях порта Южный Одесской области. Из-за качества записи и отсутствия объективного контроля достоверно определить цель невозможно, но интересно другое - на кадрах показано, что пуск "Ланцета" осуществлялся на расстояние 196 км прямо из акватории Черного моря.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым