Сергей Агапкин назвал способ улучшить сон и победить бессонницу

Врач Сергей Агапкин предложил на канале «Россия 1» отказ от кофе днем как метод улучшения сна. Татьяна Шаповаленко рекомендовала убрать гаджеты перед сном, а диетолог Марина Макиша отметила, что халва поддерживает хороший сон и снижает тревожность.