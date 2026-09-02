Сергей Агапкин назвал способ улучшить сон и победить бессонницу

Врач Сергей Агапкин предложил на канале «Россия 1» отказ от кофе днем как метод улучшения сна. Татьяна Шаповаленко рекомендовала убрать гаджеты перед сном, а диетолог Марина Макиша отметила, что халва поддерживает хороший сон и снижает тревожность.
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