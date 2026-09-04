Дмитрий Чернышенко: 95 новых кластеров «Профессионалитета» начнут работу в 2027 году

В Федеральном технопарке профессионального образования в Калуге прошло совещание с командами кластеров федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», которые начнут работу в 2027 году.
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