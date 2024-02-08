Спад в промышленности Карелии сменился ростом в 2023 году

Промышленное производство в Карелии, снижавшееся в течение 2022 года, начало расти в 2023 году. Об этом говорят данные Карелиястата об индексах промышленного производства по основным видам экономической деятельности.
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