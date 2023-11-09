Власти занялись разработкой проекта новых выходов с «Балтийской» и «Василеостровской»

Открытие новых вестибюлей запланировано не раньше 2028 года. Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга выставил на общественные обсуждения проект по строительству двух новых вестибюлей станций метро «Балтийская» и «Василеостровская».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии