День 21 августа в истории

Dimon Dimon

АЛЛИЛУЙЯ МОСКВЕ (Дмитрий Ледовской) Я молюсь, припадая к стопам, Твоих храмов, святая Москва, Я молюсь, когда все засыпают, Только мне уж давно не до сна.. Я прошу освятить жизнь простую Тех, кто может любить и прощать, Тех, кто может судьбу свою злую Никогда никому не желать.. Кто всегда в тяжкий час рядом с вами, Кто умеет с надеждою ждать, И кто молча смывает слезами Свои раны, идя умирать. Я молюсь за девчонок влюблённых, Узнающих обман словно бред, И прошу у церквей полусонных Их спасти от неведомых бед. Я прошу, чтобы к детям в окошки Прилетали весёлые сны, Чтобы рядом мурлыкали кошки, И спокойно чтоб спали они. Я молюсь за слепых и убогих. Кто страдает от боли в ногах. И за тех, кто не ведает Бога, Кого душат обиды и страх. Я прошу, чтоб собак не бросали, Даже старых и очень больных, Чтобы руки хозяев лизали Они в ласках собачьих своих. Чтоб счастливые не обижали Всех несчастных, забытых давно, А измены друзей забывали, Коль измены простить не дано. Нет моленьям конца и начала, Они к храмам как птицы взлетают, И шепчу я , рассвет принимая, Аллилуйя, МОСКВА, ты святая!