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Колосков: «У Сафонова нет шансов выиграть приз лучшему вратарю года, я в этом убежден»

Колосков: «У Сафонова нет шансов выиграть приз лучшему вратарю года, я в этом убежден»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков скептически оценил шансы голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова выиграть приз имени Льва Яшина, вручаемый журналом France Football лучшему вратарю года в мире.

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