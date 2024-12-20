Китайские и японские эксперты провели новый раунд диалога о сбросе загрязненной воды с АЭС "Фукусима" в океан

Пекин, 19 декабря /Синьхуа/ -- Эксперты из Китая и Японии провели в среду в Пекине третий технический диалог по проблеме сброса загрязненной радиоактивными веществами воды с АЭС "Фукусима" в океан, сообщил в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
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