Хроники креативных решений. Керамическая карма

Философия счастья Вообще-то этой философии, пришедшей к нам из Дании, стоит доверять, недаром же жители скандинавской страны ежегодно признаются социологами одними из самых счастливых людей в мире.
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