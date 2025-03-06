Агентство США по международному развитию (USAID) было причастно к финансированию «майдана» на Украине, выделив на эти цели около 5 миллиардов долларов, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов 7 марта в интервью «Известиям».
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