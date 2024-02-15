Fplus представила ноутбук с российской операционной системой «ОСнова» и проце...

Fplus представила ноутбук с российской операционной системой «ОСнова» и процессором IntelРоссийский производитель электроники Fplus первым на рынке представил потребительский ноутбук с отечественной операционной системой «ОСнова».
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