Трамп отверг заявление о неполной вовлеченности РФ в переговоры по Украине

REUTERS/Kevin Lamarque Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что слухи о том, что Россия якобы не полностью вовлечена в переговоры по украинскому конфликту, не соответствуют действительно.
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