Происшествия
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Происшествия

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Официальная информация

Сегодня на одном из ресурсов в сети Интернет размещена публикация о якобы направлении указания в территориальные органы МВД России по Московской области о не регистрации заявлений и сообщений граждан по фактам происшествий и преступлений, в том числе избирательном подходе к отдельной категории лиц.

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