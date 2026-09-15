Официальная информация

Сегодня на одном из ресурсов в сети Интернет размещена публикация о якобы направлении указания в территориальные органы МВД России по Московской области о не регистрации заявлений и сообщений граждан по фактам происшествий и преступлений, в том числе избирательном подходе к отдельной категории лиц.