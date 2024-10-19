В Архангельской области определены сроки закрытия навигации для маломерных судов

МЧС Архангельской области назвали точные даты закрытия навигации для маломерных судов.МЧС Архангельской области назвали точные даты закрытия навигации для маломерных судов В Архангельской области определены даты завершения навигации для передвижения маломерных судов на водных ресурсах области, за исключением судов особого типа, таких как аэроботы, аэролодки и суда на воздушной подушке.