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Хачанов одержал 200-ю победу в карьере

Карен Хачанов в первом круге «Мастерса» в Монреале обыграл Франсиско Серундоло – 7:6, 5:7, 6:3. Для 26-летнего россиянина эта победа стала 200-й в карьере.

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