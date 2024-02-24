Механизм продолжительного мозгового тумана, вызванного COVID, раскрыты – Nature Neuroscience

Исследователи сделали революционное открытие в ходе изучения длинного COVID, установив, что целостность кровеносных сосудов головного мозга нарушается у пациентов, испытывающих затуманенность сознания и снижение когнитивных функций.
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