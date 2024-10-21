Квартиры в России дороже не станут: эксперт рассказала о будущем недвижимости в РФ

Ситуация с ключевой ставкой в России продолжает разочаровывать желающих приобрести недвижимость. Цены на жилье продолжат расти, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» доктор экономических наук, профессор РЭУ им.
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