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Ташуев — об уходе из «Енисея»: «Мне сказали: в матче с «Арсеналом» отдохните, возьмите паузу. Что за ноу-хау»

Ташуев — об уходе из «Енисея»: «Мне сказали: в матче с «Арсеналом» отдохните, возьмите паузу. Что за ноу-хау»

Бывший главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев рассказал о своем уходе из красноярского клуба.Бывший главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев рассказал о своем уходе из красноярского клуба.

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