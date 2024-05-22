В МИД России заявили о глубоком кризисе в отношениях Москвы и Парижа

АндрейБорков

Не очень то и страдаем от того, что с лягушатниками общение прекратили. Только как то это все через жопу получается - отношения в кризисе, а закупки газа и зерна в России Франция увеличила более чем вдвое! Это как? То есть с государством, практически открыто враждующим с Россией российские барыги поддерживают охрененно тесные коммерческие отношения! ЗАШИБИСЬ! Если ты, к примеру сказать, написал или сказал что-то не очень хорошее про Армию, Родину и т.п., то ты ПРЕСТУПНИК, тебя надо судить, если ты не бизнесмен и не чиновник, не депутат и не "лицо особо приближенное". А если ты, будучи крупным барыгой(бизнесменом) продаешь враждующей с Россией стране стратегические материалы и сырье, ты практически МОЛОДЕЦ! Вот это ДА! Это будет покруче чем рога у барана. А в это время на СВО наши парни жизни свои кладут, а барыги наши фактически врага снабжают! И ни кто ни чего не видит, или видят, но молчат. А молчат, по тому что ТАК НАДО!