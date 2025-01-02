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Захарова указала на ослабление экономики ЕС после прекращения поставок газа из РФ

Захарова указала на ослабление экономики ЕС после прекращения поставок газа из РФ

Прекращение поставок газа из РФ через Украину ослабляет экономический потенциал Евросоюза (ЕС). Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном 2 января на сайте ведомства.

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