Захарова указала на ослабление экономики ЕС после прекращения поставок газа из РФ

Прекращение поставок газа из РФ через Украину ослабляет экономический потенциал Евросоюза (ЕС). Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном 2 января на сайте ведомства.
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