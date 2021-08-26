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Осторожно: «посылочная» афера в Израиле продолжается

Осторожно: «посылочная» афера в Израиле продолжается

Израильтяне продолжают получать на телефоны «эсэмэски», в которых их извещают о прибытии посылки с заказом из-за границы и просят оплатить «сопутствующие расходы», после которой получение посылки станет возможным.

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