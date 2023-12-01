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Русские звёзды не хотят выступать с SHAMAN. Владимир Киселёв озвучил причину

Русские звёзды не хотят выступать с SHAMAN. Владимир Киселёв озвучил причину

Продюсер Киселёв утверждает, что в русском шоу-бизнесе Ярослава Дронова считают неискреннимВладелец "Русской медиагруппы" Владимир Киселёв утверждает, что некоторые артисты не хотят выступать на одной сцене с SHAMAN.

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Комментарии
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lidatima46 Тимощук
Ярослава   любит народ    за его  искренние  песни  любовь  к России   его прекрасный голос  Он поет  душа  радуется    Вот  ему просто   некоторые  наши  певческие     так   называемые   звеэды просто  завидуют  согласва с  автором
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17 час.
Алекс Сэм
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16 час.

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