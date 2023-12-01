Русские звёзды не хотят выступать с SHAMAN. Владимир Киселёв озвучил причину

Продюсер Киселёв утверждает, что в русском шоу-бизнесе Ярослава Дронова считают неискреннимВладелец "Русской медиагруппы" Владимир Киселёв утверждает, что некоторые артисты не хотят выступать на одной сцене с SHAMAN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии