Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Канистры скоро не понадобятся: ВС РФ системно бьют по украинским АЗС

Канистры скоро не понадобятся: ВС РФ системно бьют по украинским АЗС

Российские войска проводят системную кампанию ударов по украинским АЗС. Как сообщает «Царьград», военный эксперт Юрий Подоляка заявил, что если в июне было уничтожено около 200 заправочных пунктов, то только в начале июля — более сотни.

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