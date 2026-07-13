Канистры скоро не понадобятся: ВС РФ системно бьют по украинским АЗС

Российские войска проводят системную кампанию ударов по украинским АЗС. Как сообщает «Царьград», военный эксперт Юрий Подоляка заявил, что если в июне было уничтожено около 200 заправочных пунктов, то только в начале июля — более сотни.
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