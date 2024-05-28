В Кургане иномарка сбила двух подростков, переходивших проезжую часть дороги

Около семи часов вечера на нерегулируемом пешеходном перекрестке по улице Бурова Петрова, у дома 96 «Г», корпус 1, водитель автомобиля CHERY TIGGO 4 совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов - 13 и 16 лет.