Сотрудники российского аэропорта заставили девушку смыть макияж

Сотрудники московского аэропорта Домодедово заставили девушку смыть макияж на паспортном контроле. Этим она поделилась в ролике в личном блоге @nirvanavkrovi в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).