Эстония рвется в ад

Непропорциональное присутствие отмороженных прибалтов в органах исполнительной власти Евросоюза начало наносить урон имиджу и эффективности работы Эстонцы, похоже, не только медленно думают, но и видят мир по-своему.
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