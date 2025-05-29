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Эстония рвется в ад

Эстония рвется в ад

Непропорциональное присутствие отмороженных прибалтов в органах исполнительной власти Евросоюза начало наносить урон имиджу и эффективности работы Эстонцы, похоже, не только медленно думают, но и видят мир по-своему.

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