Умер телеведущий Фил Донахью, известный по телемостам между СССР и США

Об этом сообщил западный канал NBC Как пишет «Царьград», в это воскресенье на 89-м году жизни после продолжительной болезни скончался «король дневных разговоров» Фил Донахью, известный американский телеведущий.
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