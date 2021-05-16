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В Совфеде рассказали о преимуществах единой платформы управления данными

В Совфеде рассказали о преимуществах единой платформы управления данными

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в России до конца 2021 года запустят Единую информационную платформу национальной системы управления данными, которая улучшит качество и доступность государственных и муниципальных услуг, По словам сенатора, суть заключается в том, чтобы «создаваемая общая информационная система давала возможность всем региональным структурам использовать свои информационные ресурсы в режиме обратной связи с федеральной частью».

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