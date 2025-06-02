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Путин продлил срок службы заместителя главы МИД Сергея Рябкова

Путин продлил срок службы заместителя главы МИД Сергея Рябкова

Президент Владимир Путин продлил до 2026 года срок государственной службы для Сергея Рябкова, заместителя министра иностранных дел Российской Федерации.

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