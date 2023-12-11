Едва успели увернуться: во Владивостоке часть здания рухнула на дорогу и тротуар

Обрушение произошло при сносе бывшего здания пивзавода.Во Владивостоке часть здания обрушилась на пешеходный переход и проезжую часть на улице Гоголя и едва не похоронила под обломками пешехода и автомобиль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии