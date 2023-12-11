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Царьград

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  • Виталий Сорокин
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Едва успели увернуться: во Владивостоке часть здания рухнула на дорогу и тротуар

Едва успели увернуться: во Владивостоке часть здания рухнула на дорогу и тротуар

Обрушение произошло при сносе бывшего здания пивзавода.Во Владивостоке часть здания обрушилась на пешеходный переход и проезжую часть на улице Гоголя и едва не похоронила под обломками пешехода и автомобиль.

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