Полицейские из Войковского задержали предприимчивого покупателя

По подозрению в мошенничестве полицейские задержали москвича, сообщила пресс-служба УВД по САО. «В полицию с заявлением обратился представитель компании маркетплейса и сообщил, что неизвестный совершил подмену новых дорогостоящих беспроводных наушников на подержанные и неисправные такой же марки.