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МОК о ситуации с Валиевой: «Позитивный настрой необходим на Олимпиаде, но бывают проблемные вопросы. Необходим индивидуальный подход, причем очень взвешенный»

Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби прокомментировал ситуацию российской фигуристки Камилы Валиевой.

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