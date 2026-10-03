МИД Молдавии вызвал российского посла после пролета дронов и ракет

Ноту протеста, после пролета пяти беспилотников и ракет над территорией Молдавии, передал послу России по особым поручениям в Кишиневе Олегу Озерову МИД Молдавии, 3 октября сообщила пресс-служба молдавского внешнеполитического ведомствоа.
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