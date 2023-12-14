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На острове Рейнеке произошло обширное возгорание сухой травы

На острове Рейнеке произошло обширное возгорание сухой травы

Вечером 13 декабря около 22 часов в центр управления кризисных ситуациях поступила информация о возгорании сухой растительности на острове Рейнеке, который входит в состав Владивостокского городского округа.

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