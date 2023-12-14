На острове Рейнеке произошло обширное возгорание сухой травы

Вечером 13 декабря около 22 часов в центр управления кризисных ситуациях поступила информация о возгорании сухой растительности на острове Рейнеке, который входит в состав Владивостокского городского округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии